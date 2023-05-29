نفوق 7 رؤوس ماشية في حريق منزلين بأسيوط

شب حريق اليوم الاثنين في منزلين بقرية البلايزة بمركز أبوتيج بأسيوط نتج عنه نفوق 7 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزلين بقرية البلايزة.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزل ملك " أحمد. ع. ح" وامتدت النيران إلى منزل مجاور ملك " حسن. ع" أسفر الحريق عن نفوق 7 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.