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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 7 رؤوس ماشية في حريق منزلين بأسيوط

نفوق 7 رؤوس ماشية
نفوق 7 رؤوس ماشية في حريق منزلين بأسيوط

شب حريق اليوم الاثنين في منزلين بقرية البلايزة بمركز أبوتيج بأسيوط نتج عنه نفوق 7 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزلين بقرية البلايزة.

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزل ملك " أحمد. ع. ح" وامتدت النيران إلى منزل مجاور ملك " حسن. ع" أسفر الحريق عن نفوق 7 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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