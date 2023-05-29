للمرة الثانية تاريخيا.. رئيسة اليونان تصدر مرسوما بحل البرلمان

وقعت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الإثنين، مرسوما بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية في 25 يونيو 2023.

وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه “بعد الانتخابات السابقة تأكد استحالة تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان. وفي هذا الصدد، تم حل المجلس، ومن المقرر إجراء انتخابات أعضاء البرلمان في 25 يونيو 2023”.

وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة الفنية ايوانيس سارماس: "ندعو مجلس النواب المشكل نتيجة انتخابات 3 يوليو 2023 يوم الاثنين الساعة 11.00".

وللمرة الثانية في تاريخ اليونان الحديث، يتم حل البرلمان تقريبًا فور انتخابه.