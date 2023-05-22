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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشكيل الحكومة يثير أزمة في اليونان.. ورئيس الوزراء يسعى لغالبية مطلقة بهذا الاقتراح

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، أنه لن يشكل حكومة ائتلافية ، معربا عن أمله في إجراء انتخابات جديدة يوم 25 يونيو؛ وذلك سعياً لغالبية مطلقة، تمكن معسكره السياسي من تولي الحكم منفرداً في الحكومة.

وأدلى ميتسوتاكيس بهذه التصريحات إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو ، التي عرضت عليه رسميا فرصة لتشكيل ائتلاف بموجب الدستور.

وقال ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إنه لن يسعى إلى تشكيل حكومة تحالف بعد انتخابات نهاية هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق للتصويت الثاني في يونيو، معربا عن أمله في أن يفوز حزبه المحافظ بشكل مباشر.

وقد فاز حزب "الديمقراطية الجديدة"  المحافظ في الصدارة بعد فرز معظم الأصوات بنسبة 40.8 ٪ مقابل 20.1 ٪ لـ"سيريزا اليسارية"، في دفعة مذهلة لميتسوتاكيس، الذي اضطر إلى التعامل مع فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، ووباء كوفيد-19، وأزمة المعيشة، وحادث سكة حديد مميت أغضب الجمهور.

وقال ميتسوتاكيس لرئيسة البلاد، بعد أن عرضت عليه رسميا فرصة تشكيل الائتلاف: "أعتزم إعادة التفويض لك بعد ظهر هذا اليوم حتى نتمكن من المضي قدما نحو انتخابات جديدة".

وأضاف: "أعتقد أن البلاد تحتاج إلى حكومة قوية ومستقرة اليوم، مع احتمال لمدة أربع سنوات، وكلما كانت هذه القضية عاجلا، كلما كان ذلك أفضل للبلد".

وقفزت الأسهم اليونانية اليوم الاثنين وتفوقت البنوك على الأداء، واكتسبت ما يقرب من 15 ٪. تفوقت أسعار السندات اليونانية أيضًا على أقرانهم يوم الاثنين حيث اعتقد المستثمرون أن نتائج الانتخابات من غير المرجح أن تؤدي إلى انحراف عن الانضباط المالي الحالي.

قال رئيس الوزراء اليوناني إنه يقترح الاقتراع الثاني، والذي سيعقد تحت نظام تمثيل شبه مقاطع، ويزيد من فرص الفوز الصريح لحزبه.

وسيريزا، حزب رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس، هو التالي في الصف لتلقي التفويض، يليه باسوك. وقال ديمتريس مانتزوس المتحدث باسم باسوك يوم الاثنين "أفهم أنه لا يوجد مجال للتقارب أو التعاون". "أعتقد أننا نستطيع الانتقال إلى الانتخابات الثانية."

وأمام الأحزاب الثلاثة الكبرى وهي الديمقراطية الجديدة وسيريزا وحزب باسوك الاشتراكي مهلة ثلاثة أيام لكل منها لتشكيل حكومة ائتلافية.

وإذا فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة، ستعين الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو حكومة انتقالية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
 

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