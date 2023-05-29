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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن 3 قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي  ببني سويف، أنه تقرر  قطع المياه عن قرى (براوة ، دير براوة ، منشية الحاج) مركز اهناسيا غدا، الثلاثاء، 30 مايو  الجاري، لمدة 12 ساعة "من 8 صباحا حتى 8 مساء" وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة براوة.  

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة  المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة. 

ونوهت بقيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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