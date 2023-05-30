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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع .

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سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (ميد بنك،البنك الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و30.96جنيه للبيع .


أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم ) نحو  30.85جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ، مصر) نحو  30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.95جنيه للشراء.

وشهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير قريب لسعر الصرف  .

وذكرت وكالة بلومبرج أن الرهانات على خفض الجنيه المصري تراجعت، بعدما توقع “سيتي جروب” ألّا يُقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الجاري بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.

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