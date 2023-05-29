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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ورشة للخريجين بكلية علوم الأرض

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة،  خلال جلسته رقم 221، على مقترح كلية علوم الأرض بعقد  ورشة عمل للخريجين لدعمهم في البرامج العلمية التي تؤهلهم للعمل في مجال البترول والتعدين والبحث عن المياه الجوفية، على أن يتم تنفيذ الورشة في يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

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من جانبه أوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الورشة هو توفير فرص تدريبية للطلاب لمناقشة أهم التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الوحدات التشغيلية، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة والاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة، بهدف خلق جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية.

مجلس جامعة بني سويف علوم الأرض سوق العمل المحلية سوق العمل المحلي جامعة بنى سويف توفير فرص تكنولوجى بني سويف

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