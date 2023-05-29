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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من عمدة إسطنبول على فوز أردوغان بالانتخابات التركية

عمدة اسطنبول
عمدة اسطنبول

علق عمدة مدينة إسطنبول التركية، إمام أوغلو، على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية واستمراره لفترة ولاية ثالثة.

وقال أوغلو عبر حسابه على تويتر: "لقد انتهت انتخابات 28 مايو. كسياسي يسير على خطى المخضرم مصطفى كمال أتاتورك، الذي قال إن السيادة للأمة دون قيد أو شرط، بالطبع، آمل أن تجلب هذه النتائج الخير لأمتنا وبلدنا"، لافتا إلى أن تركيا الآن بحاجة ماسة إلى التطبيع بسرعة وإيجاد حلول لمشاكلها الحقيقية.

وأضاف: "إنني أدرك أن هناك اليوم عشرات الملايين ممن يشعرون بخيبة أمل شديدة، أولادي الأعزاء لا تحزنوا، أيها الشباب الأعزاء لا تثبط عزيمتكم، سيداتي لا تكن غاضبات أبدا، أيها السادة استمروا في السير ورؤوسكم مرفوعة"، مشيرا إلى أن تركيا أمة يمكنها تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة في وقت قصير، ويمكنها القيام بذلك مرة أخرى.

وتابع: "حدثت خيبة أمل مماثلة منذ 5 سنوات، لكن بعد تسعة أشهر فقط حققنا نتائج هائلة في الانتخابات المحلية..لقد فعلنا الأشياء الصحيحة وحصلنا جميعا على نتائج معا، ونجحنا معا..لا تقلقوا..كل شيء يبدأ من جديد..تذكروا أن الثابت الوحيد هو التغيير"، لافتا إلى أن "لديهم طريقا طويلا ليقطعوه، ولديهم شباب، ولديهم إيمان كامل، فكل شيء سيكون على ما يرام".

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