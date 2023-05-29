مستعدة للعمل مع تركيا .. أول تعليق من الصين بعد فوز أردوغان

هنأت الصين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، اليوم الاثنين ، بعد فوزه في جولة الإعادة التاريخية لتمديد حكمه الذي استمر عقدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "الصين تعرب عن تهانيها للرئيس أردوغان على إعادة انتخابه".

واضافت الخارجية في بيان رسمي "اننا ندعم تركيا في اتخاذ مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية ، ونأمل ان تستمر تركيا في تحقيق انجازات جديدة في تنميتها بقيادة الرئيس اردوغان".

وقالت ماو إن بكين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع تركيا، وأضافت :"في السنوات الأخيرة ، وبتوجيه من رئيسي الدولتين ، حقق البلدان تعاونًا مثمرًا في مختلف المجالات ، بما يعود بالنفع على شعبينا".

وأكدت ماو أن "الصين مستعدة للعمل مع تركيا لدفع علاقاتنا التعاونية الاستراتيجية إلى آفاق جديدة".