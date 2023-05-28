رسميا.. رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا لولاية ثالثة

أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم "الأحد"، مع أنصاره بفوزه رسميا بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.