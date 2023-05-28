تغريدة عاجلة من زيلينسكي بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "أهنئ الرئيس التركي أردوغان بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نعتمد على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلداننا ، وكذلك تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا".

وقد احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم "الأحد"، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه رسميا بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.