ماذا قال ماكرون عقب فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسة التركية؟

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وكتب ماكرون، في تغريدة على “تويتر”: “هناك تحديات سنخوضها معا.. هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا. عودة السلام إلى أوروبا، مستقبل تحالفنا الأوراسي، البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف: “سنواصل المضي قدمًا مع الرئيس أردوغان، الذي أنقل إليه تهنئتي على إعادة انتخابه”.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وقال أردوغان خلال إلقائه كلمة أمام مناصريه، إنه حسم السباق الرئاسي لصالحه، لافتا إلى أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.

وشكر أردوغان ناخبيه وأنصاره واصفا هذا اليوم بـ "العيد الديمقراطي"، مضيفا: "أنا أحب اسطنبول كثيراً، نحن عشاق اسطنبول ونحن بدأنا مسيرتنا من اسطنبول وها نحن نستمر معا".

وتابع أردوغان: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، وأشكر من صوّت لصالحي ولحماية مستقبل أبنائه".