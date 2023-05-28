عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال ماكرون عقب فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسة التركية؟

ماكرون وأردوغان
ماكرون وأردوغان

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وكتب ماكرون، في تغريدة على “تويتر”: “هناك تحديات سنخوضها معا.. هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا. عودة السلام إلى أوروبا، مستقبل تحالفنا الأوراسي، البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف: “سنواصل المضي قدمًا مع الرئيس أردوغان، الذي أنقل إليه تهنئتي على إعادة انتخابه”.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

بعد فوز أردوغان.. الليرة التركية تتراجع إلى أدني مستوي لها أمام الدولار

وزير الداخلية التركي: أردوغان فاز بولاية رئاسية جديدة

وقال أردوغان خلال إلقائه كلمة أمام مناصريه، إنه حسم السباق الرئاسي لصالحه، لافتا إلى أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.

وشكر أردوغان ناخبيه وأنصاره واصفا هذا اليوم بـ "العيد الديمقراطي"، مضيفا: "أنا أحب اسطنبول كثيراً، نحن عشاق اسطنبول ونحن بدأنا مسيرتنا من اسطنبول وها نحن نستمر معا".

وتابع أردوغان: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، وأشكر من صوّت لصالحي ولحماية مستقبل أبنائه".

ماكرون رجب طيب أردوغان أردوغان تركيا فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

المقاعد طارت في الهواء| القصة الكاملة لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية.. و6 إصابات خطيرة

موضوعات متعلقة

بيلاروس تكشف عن مفاجأة بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها

وزير الداخلية التركي: أردوغان فاز بولاية رئاسية جديدة

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

رسميا.. كليتشدار أوغلو يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس وزراء العراق يهنئ أردوغان علي إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

بسبب معسكر اعتقال زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا

بيلاروس تغلق الطرق على الحدود مع موسكو.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

هدية من الحكومة لسكان هذه المحافظات قبل عيد الأضحى.. اعرف وفرت إيه؟

السعودية.. بيان ملكي عاجل بشأن فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس بيلاروس يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

رسالة عاجلة من رئيسة المفوضية الأوروبية لـ أردوغان بشأن فوزه بالانتخابات الرئاسية

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

الرقم سيصدمك.. كم مثلثا في صورة الوهم البصري؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

بعد توثيق مراحل حملها.. إطلالات جوري بكر في الشهور الأخيرة

فيديو

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ