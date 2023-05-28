وزير الداخلية التركي: أردوغان فاز بولاية رئاسية جديدة

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فاز بولاية رئاسية جديدة.

وأضاف صويلو: “حققنا الفوز في الانتخابات الرئاسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وقال أردوغان خلال إلقائه كلمة أمام مناصريه، إنه حسم السباق الرئاسي لصالحه، لافتا إلى أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي.

وشكر أردوغان ناخبيه وأنصاره واصفا هذا اليوم بـ "العيد الديمقراطي"، مضيفا: "أنا أحب اسطنبول كثيراً، نحن عشاق اسطنبول ونحن بدأنا مسيرتنا من اسطنبول وها نحن نستمر معا".

وتابع أردوغان: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين، وأشكر من صوّت لصالحي ولحماية مستقبل أبنائه".