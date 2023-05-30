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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، مع استقرار سعر الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من توصل الجمهوريين والديمقراطيين أمس لاتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يونيو المقبل بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير كبير على حركة أسعار الذهب.

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شوف الفرق وصل كام .. انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب


شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 30-5-2023، تراجعا ملحوظا، إذ شهد الأصفر أكبر موجة تراجع بعدما سجل مستويات قياسية وصل على إثرها إلى نحو 2800 جنيه أو يزيد لعيار 21.

900 جنيه


وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا قويا إذ فقد نحو 900 جنيه خلال أسبوع، حيث سجل الاثنين الماضي 19800 جنيه، ولكنه عاد اليوم ليسجل نحو 18,920 جنيها. فيما سجل سعر الجرام عيار 21 هبوطا قويا من أعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر 


ويقدم لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بشكل مباشر على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24
سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,703 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,365 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 18: 2,027 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,577 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 18,760 جنيها.


سعر الأونصة عيار 24


بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء ، عيار 24: 1,944 دولارا بعد 2056 قبل أيام.

 

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