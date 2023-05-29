أخبار التوك شو.. بشرى لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد.. الزراعة تكشف سعر كيلو اللحمة في العيد.. ومفاجأة في الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



رئيس تيار الحكمة العراقي: مصر تمثل الشقيقة الكبرى للعرب

أكد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، أن الشراكة الثلاثية بين مصر و العراق و الأردن مهمة.



مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بدور مصر فى استقبال السودانيين

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحكومة المصرية كانت سخية للغاية وأبقت الحدود مفتوحة لوصول اللاجئين، مشيرا إلى أنه يتفاهم ويقدر أن الوضع ملئ بالتحديات، وهناك مشكلات إقتصادية فى مصر والخدمات تحت ضغوط هائلة لأن السودانيون يستفيدون من الإتفاق الخاص بحرية الحركة والممكن أن يلتحقوا بالمدارس.



طبيب نفسي: التنزه الأسبوعي للسيدات يقلل الإصابة بالسكري .. فيديو

قال الدكتور أمجد أحمد جبر ، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن الاضطرابات النفسية التي تتعرض لها النساء تقل بالتنزه الدوري ، مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن مدة التنزه لا يجب أن تقل عن ساعتين ونصف أسبوعيا .



فقد 600 جنيه | دعوة علنية من شعبة الذهب للمقبلين على الزواج

يتساءل الجميع عن أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا وتراجعاً ملحوظاً، ويتابع العديد من المواطنين والمقبلين على الزواج أسعار الذهب بشكل يومي، لمعرفة أرخص سعر للذهب من أجل الشراء.



الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن فرص سقوط الأمطار تقل وتنحصر فقط ببعض المناطق من جنوب مناطق سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وهي أمطار بين الخفيفة والمتوسطة، موضحة أن طقس اليوم المستقر مستمر حتى يوم الغد الثلاثاء ولكن مع يوم الأربعاء وبشكل تدريجي يحدث ارتفاعا بدرجات الحرارة والأجواء تعود مرة أخرى وتكون أجواء حارة وشديدة الحرارة.



2000 جنيه .. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم| فيديو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة وصلت في بعض الأوقات لـ أكثر من 500 جنيه، ويتابع المواطنين و المقبلين على الزواج أسعار الذهب بشكل يومي، لمعرفة أرخص سعر، من أجل الشراء.



كاف يزف خبرًا سارًا لـ جماهير الأهلي قبل مباراة الوداد .. فيديو

أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن مباراة الأهلي أمام الوداد ستكون يوم 4- 6، وأن المباراة ستقام على ستاد القاهرة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29_5_2023| فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 29_5_2023، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



اللحمة هترخص في العيد| متحدث الزراعة: الكيلو البلدي بـ225 جنيها فقط بالمنافذ| فيديو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، تعقيبا على استيراد 170 ألف ماشية لطرحها في عيد الأضحى المبارك ، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخذها من أجل توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة ، وبكميات تساهم في اتزان السوق .



الرطوبة ترتفع| الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الجميع يجب أن يستعد للصيف، موضحًا أن أقل درجة حرارة في هذه الفترة تسجل 30.

تجنبوا الشمس | الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة، و استقرار في حالة الجو، بعد أن شهدت البلاد في الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار.

