مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بدور مصر فى استقبال السودانيين

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحكومة المصرية كانت سخية للغاية وأبقت الحدود مفتوحة لوصول اللاجئين، مشيرا إلى أنه يتفاهم ويقدر أن الوضع ملئ بالتحديات، وهناك مشكلات إقتصادية فى مصر والخدمات تحت ضغوط هائلة لأن السودانيون يستفيدون من الإتفاق الخاص بحرية الحركة والممكن أن يلتحقوا بالمدارس.

وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “أتفهم أن مصر بحاجة للموارد المالية .. ومصر مثال يتحتذي”.

وتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “نحتاج إلى مساعدة العالقين فى السودان.. لأن تلك مشكلة كبري.. والولايات المتحدة تدرس كيف يمكن أن توسع تواجدها فى أماكن أخري بالسودان”، مشيدا بمجهود مصر فى إستقبال السودانيين.