خبير تربوي: مصر حققت قفزة بالتصنيفات العالمية لجودة التعليم

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن الهدف الأساسي من عملية تطوير التعليم المصري هو وضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية، حيث يشهد التعليم في مصر طفرة كبيرة.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة افتتحت الجامعات التكنولوجية وهى بمثابة طفرة في مجال الصناعة والتجارة والمجالات التطبيقية.

وتابع الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن مصر حققت قفزة بالتصنيفات العالمية لجودة التعليم والبحث العلمي، لافتا إلي أن مناهج الدراسة في مصر تطورت وأصبحت تواكب احتياجات سوق العمل.