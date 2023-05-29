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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقيب التمريض: تبادلنا الخبرات مع إيطاليا لتدريب المدرسات بمعاهد الرعاية الفنية

التمريض
التمريض

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه بلغ عدد كليات التمريض فى مصر 25 كلية حكومية، و5 خاصة، مشيرة إلى أن نظام الدراسة فى الكليات يكون بعد مرحلة الثانوية العامة وطبقا لأعلى المجاميع، وخمس سنوات بعد مرحلة الثانوية العامة.

وأضافت كوثر محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن معاهد الرعاية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هي خمس سنوات دراسة بعد مرحلة الإعدادية وليس الثانوية العامة.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض: “رأينا إقبال شديد جدا من الطلاب والأهالي على تعليم التمريض الفني فى محافظات عديدة”، لافتة إلى أنه تم العمل على عدة محاور، الأولي: تطوير البنية التحتية، والإمكانيات الخاصة بالمعامل تدريب الطلاب، والعمل على المدرسات لتأهيلهم، والطلاب فى تطوير المناهج، وتبادل الخبرات ما بين مصر وإيطاليا لتدريب المدرسات على أحدث طرق التعليم الفني. 

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