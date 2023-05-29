منسق مبادرة المشروعات الخضراء: هدفنا تقديم حلولا تخدم البيئة والتوعية

قال السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء، إنه أمس كان هناك إفتتاح لعدة مشروعات لمراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، كان من ضمنها مبادرة المشروعات الخضراء.

وأضاف السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بالعام السابق قامت محافظة شمال سيناء وحدها بتقديم 55 مشروع أخضر وزكي، أى مشروع يخدم البيئة ويوفر الطاقة ويستخدم طاقة متجددة ونظيفة وشمسية والرياح.

وتابع السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء، أنه من ضمن تلك المشروعات فاز منها 6 مشروعات على مستوي المحافظة، ثم على المستوي الوطني كل هناك سيدة فازت بمشروعها، لافتا: “هدفنا تقديم حلول لخدمة البيئة والتوعية”.