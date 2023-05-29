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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب نفسي: التنزه الأسبوعي للسيدات يقلل الإصابة بالسكري .. فيديو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور أمجد أحمد جبر ، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن  الاضطرابات النفسية  التي تتعرض لها النساء تقل بالتنزه الدوري ، مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن مدة التنزه لا يجب أن تقل عن ساعتين ونصف أسبوعيا .

وتابع الدكتور أمجد أحمد جبر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن التنزه للسيدات يقلل العوامل النفسية التي من الممكن أن تتعرض لها السيدات ، كما انه يحسن الصحة العامة ، ومفيد لصحة المخ .

وأضاف أن الدراسات أوضحت أن نسبة الإصابة بالسكر من النوع الثاني أقل بكثير في السيدات التي تخرج التنزه مع الأصدقاء ن أو التقابل الاجتماعي الأسبوعي . 
 

الاضطرابات النفسية التنزه الأسبوعي توك شو الدكتور أمجد أحمد جبر أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر

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