طبيب نفسي: التنزه الأسبوعي للسيدات يقلل الإصابة بالسكري .. فيديو

قال الدكتور أمجد أحمد جبر ، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن الاضطرابات النفسية التي تتعرض لها النساء تقل بالتنزه الدوري ، مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن مدة التنزه لا يجب أن تقل عن ساعتين ونصف أسبوعيا .

وتابع الدكتور أمجد أحمد جبر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن التنزه للسيدات يقلل العوامل النفسية التي من الممكن أن تتعرض لها السيدات ، كما انه يحسن الصحة العامة ، ومفيد لصحة المخ .

وأضاف أن الدراسات أوضحت أن نسبة الإصابة بالسكر من النوع الثاني أقل بكثير في السيدات التي تخرج التنزه مع الأصدقاء ن أو التقابل الاجتماعي الأسبوعي .

