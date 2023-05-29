كاف يزف خبرًا سارًا لـ جماهير الأهلي قبل مباراة الوداد .. فيديو

أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن مباراة الأهلي أمام الوداد ستكون يوم 4- 6، وأن المباراة ستقام على ستاد القاهرة.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي حصل على موافقة بحضور 20 ألف مشجع بـ مباراة الوداد، ولكن الكاف أرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة بشأن الحضور الجماهيري.

وأوضح أن الخطاب يتضمن تمنى الكاف بالحضور الكامل لـ الجماهير، وأن الكاف لم يلزم الأهلي و اتحاد الكرة بالحضور الكامل.

وكشف أن السعة الكاملة لـ ستاد القاهرة 67 ألفا، وأن الأهلي يلعب مباراة كبيرة و أن الأمن بنسبة كبيرة سيوافق، على زيادة عدد الجماهير.