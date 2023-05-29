عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة

صدى البلد

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.


وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين.


وتعد مباراة الأهلى وسيراميكا هى البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.


ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

الأهلي تغلب على الطلائع بهدفين نظيفين فى اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز سجلهما أفشة وعمرو السولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

عبدالقادر: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتسهيل الإجراءات

حالة طوارئ.. تحركات عاجلة في الفلبين استعدادا لإعصار تايفون

رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية نافذة مصر على العالم|فيدو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ