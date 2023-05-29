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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبر سعيد لـ جماهير الأهلي بشأن الشناوي .. ناقد يوضح

الشناوي
الشناوي

أكد الناقد الرياضي أبو الوفا الخطيب، أن هناك مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي، بشأن حارس الفريق محمد الشناوي، موضحًا أن الشناوي سيشارك في مباراة الذهاب والإياب أمام الوداد المغربي، بنهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره على قناة الحدث، أن الشناوي، يمتلك خبرات كثيرة، وهو قائد الفريق، وأن وجوده فى المباراة من الأشياء المهمة.

ولفت إلى أن كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي، يشارك جميع اللاعبين، ويخطط لـ مباراة الوداد، و اليوم سيكون هناك خطط جديدة بـ مباراة سيراميكا.

وأضح أن لاعب الأهلي حمدي فتحي سيشارك بنسبة كبيرة فى المباراة الثانية، ولكن مباراة القاهرة سيكون صعب المشاركة.

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