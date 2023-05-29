السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن النادي الأهلي طالب من الكاف بالموافقة على السماح لـ 20 ألف متفرج لـ مباراة بالقاهرة أمام الوداد.

وأضاف خلال مداخلة على قناة أون أي، أن الكاف طالب بأن تكون السعة الكاملة لـ الاستاد وليس 20 ألف فقط، وأن اتحاد الكرة أبلغ الأهلي، و وزارة الداخلية.



ولفت إلى أن الكاف يتمنى السعة الكاملة كون المباراة نهائية، وأنه يتوقع أن يرتفع العدد عن 20 ألف، وان الجماهير قد وصلت لـ 52 ألف فى مباراة الرجاء.



وكشف أن المباراة كبيرة، و أن الحضور الجماهيري مطلوب، وأن الجماهير المصرية لديها وعي، وأن الجميع سيشجع.



