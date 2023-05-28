أحمد أبو مسلم: الأهلي حسم الدوري بنسبة 80%

أكد أحمد أبو مسلم، نجم فريق الأهلي السابق، أن فريق الأهلي حسم بطولة الدوري الممتاز بشكل يتخطى نسبة ٨٠٪، وقبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع.

وقال “أبو مسلم”، عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق، "مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا صعبة بسبب قوة الفريقين، وخاصة بعد تولي حلمي طولان تدريب فريق سيراميكا بعد رحيل معين الشعباني عن تدريب الفريق".

وأضاف نجم فريق الأهلي السابق، "من وجهة نظري أتوقع أن يمنح "كولر" الفرصة لبعض البدلاء أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الدوري الممتاز ".