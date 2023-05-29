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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، القلق حول مباراة النادي الأهلي والوداد القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب فرج عامر: “الوداد بدء العد التنازلي لمحاولة تشتيت الأهلي فكريا وادعي المدير الفني للوداد ان الاهلي هو من اختار المراقب الأمني للمباراة”.

 

علي جانب اخر، أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن النادي الأهلي طالب من الكاف بالموافقة على السماح لـ 20 ألف متفرج لـ مباراة بالقاهرة أمام الوداد.

وأضاف خلال مداخلة على قناة أون أي، أن الكاف طالب بأن تكون السعة الكاملة لـ الاستاد وليس 20 ألف فقط، وأن اتحاد الكرة أبلغ الأهلي، و وزارة الداخلية.


ولفت إلى أن الكاف يتمنى السعة الكاملة كون المباراة نهائية، وأنه يتوقع أن يرتفع العدد عن 20 ألف، وان الجماهير قد وصلت لـ 52 ألف فى مباراة الرجاء.

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الوداد بدأ العد التنازلي للتشتيت.. فرج عامر يقلق جماهير الأهلي بهذا المنشور

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