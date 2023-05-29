اللحمة هترخص في العيد| متحدث الزراعة: الكيلو البلدي بـ225 جنيها فقط بالمنافذ| فيديو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، تعقيبا على استيراد 170 ألف ماشية لطرحها في عيد الأضحى المبارك ، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخذها من أجل توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة ، وبكميات تساهم في اتزان السوق .

وتابع " القرش " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن سبق وتم طرح 180 ألف ماشية ، ثم صدر قرار بدخول كميات 170 ألف ماشية تدخل تباعا ، ومنها 45 ألف رأس ماشية تذبح فوريا بالمجازر الحدودية ، و20 ألف رأس من الأغنام ، و 105 ألف رأس عجول تطرح في السوق المحلي .

وأضاف " القرش " ، أن هناك خطوات لتعظيم الإنتاج المحلي بمشروع البتلو ، إلى جانب الاهتمام بتعظيم الإنتاج الخاص برؤوس الماشية ، وزيادة نقاط البيع أمام المواطن المصري .

وأكد ، أن ضخ المواشي في الأسواق سيؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم ، خاصة أن هناك كميات كبيرة مطروحة ، وبأسعار تبدأ من 225 جنيها للحوم البلدية بمبادرة " خير مزارعنا لأهالينا " ، ومنافذ " أمان " .