اللحمة بـ 225 جنيها.. وزارة الزراعة تزف بشرى للمواطنين|تفاصيل

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، داخل المعرض التابع لها المقام في المتحف الزراعي، منوها بأن سعر اللحوم هناك وصل إلى 225 جنيها.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المعرض يستهدف توفير اللحوم والسلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى خلق حالة من التوازن في الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.

وأكد أن سعر اللحوم البلدي داخل المعرض وصل إلى 225 جنيها، والذبح يكون في نفس اليوم من المجزر للمعرض، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير للغاية من قبل المواطنين على اللحوم والأرز والبطاطس.

ولفت إلى أن سعر الأرز في المعرض يصل إلى 25 جنيها، والبطاطس بـ 3 جنيهات، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بتوفير وضخ كافة السلع داخل المنافذ الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن وزارة الزراعة لها أكثر من 245 منفذا داخل كافة المحافظات، إضافة إلى 23 منفذا متحركا يجوب المحافظات.