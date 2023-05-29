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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خسارة المعركة.. القوات الأوكرانية تهاجم باخموت بالمدفعية على استحياء |تفاصيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، إن القوات الأوكرانية لا تبذل أي محاولة لاستعادة باخموت، لكنها تواصل قصف الضواحي الغربية للمدينة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف جاجين في تصريحات تليفزيونية، أن الجيش الأوكراني في الوقت الحالي على مسافة كبيرة من باخموت ويواصل مهاجمتها بالمدفعية، وذلك يعني أنهم لا يحاولون دخول المدينة أو استعادة السيطرة عليها. 

وتابع: "في رأيي أنهم سيفشلون إذا قاموا بذلك"، لافتا إلى أنهم يواصلون قصف الضواحي الغربية للمدينة.

وتقع باخموت في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية وكانت مركزًا رئيسيًا للنقل لإمدادات الجيش الأوكراني في دونباس ومعقلًا قويًا. 

وبدأت المعارك في باخموت في 1 أغسطس 2022 وأصبحت من أكثر المعارك واسعة النطاق في تحرير دونباس منذ عام 2014، حيث كانت المدينة موطنًا لحوالي 72000 شخص قبل بدء القتال، وأعلنت القوات الروسية تحرير باخموت في 20 مايو 2023.

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