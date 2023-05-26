لقطات جوية تظهر حجم الدمار في مدينة باخموت الأوكرانية.. فيديو

بعد معركة دامية استمرت تسعة أشهر، شنها عناصر مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة بدعم من القوات الروسية، باتت مدينة باخموت في حالة خراب تام، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

وظهر من التصوير الجوي حجم الدمار واضحاً للعيان في مدينة باخموت التي دمّرت الحرب المستعرة منذ أكثر من عام مبانيها بالكامل.

وأظهرت لقطات فيديو جديدة التقطتها طائرة من دون طيار، تحوّل المدينة التي يبلغ عمرها 400 عام، إلى مدينة أشباح.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، تحاول مجموعة "فاجنر" والجيش الروسي السيطرة على باخموت، وهي مدينة ذات أهمية إستراتيجية محدودة، لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة المعارك حولها.

وتم التقاط هذه الصور، يوم الإثنين، بعد يوم من إعلان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أن قواته سيطرت على المدينة بالكامل.

