عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية النخيلة بأسيوط يستغيثون من جفاف ترعة بني فيز

صدى البلد

استغاث أهالي قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين لتطهير ترعة بني فيز لاحتوائه على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهه ما يصيب أهل القرية بالأمراض والأوبئة مما أدى إلى عدم وصول مياه الري لأراضي المزارعين ، بسبب جفاف ترعة بني فيز.

وقال المواطن أحمد محمود في رسالته : الترعة نشفت من قلة المياه بقالها اكتر من شهرين مفيهاش مياه ولا نظافة الزرع مات من العطش، ورحنا للمسؤولين ومحدش رد علينا ولا عملوا حاجه الرجاء اخذ قرار في الموضوع.

وأضاف: ترعة بني فيز مليء بأكوام القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد صحة العديد من المواطنين، وبوار الأراضى الزراعية


اقرأ أيضا

تحجير وتبطين جسر الترعة.. مطلب أهالي عشما بالمنوفية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

FB_IMG_1685371208731
FB_IMG_1685371208731
FB_IMG_1685371206548
FB_IMG_1685371206548
FB_IMG_1685371161334
FB_IMG_1685371161334
الأمراض والأوبئة الموارد المائية والري انتشار الروائح الكريهة انتشار الحشرات قرية النخيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

عرض قطري| زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك.. ومدافع طلائع الجيش يقترب

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ