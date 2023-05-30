أهالي قرية النخيلة بأسيوط يستغيثون من جفاف ترعة بني فيز

استغاث أهالي قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين لتطهير ترعة بني فيز لاحتوائه على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهه ما يصيب أهل القرية بالأمراض والأوبئة مما أدى إلى عدم وصول مياه الري لأراضي المزارعين ، بسبب جفاف ترعة بني فيز.

وقال المواطن أحمد محمود في رسالته : الترعة نشفت من قلة المياه بقالها اكتر من شهرين مفيهاش مياه ولا نظافة الزرع مات من العطش، ورحنا للمسؤولين ومحدش رد علينا ولا عملوا حاجه الرجاء اخذ قرار في الموضوع.

وأضاف: ترعة بني فيز مليء بأكوام القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد صحة العديد من المواطنين، وبوار الأراضى الزراعية



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

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