أول تعليق من وزير الرياضة حول عدد الجمهور المخصص لمباراة الأهلي والوداد

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل أعداد الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وناشد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الجماهير الالتزام واتباع نظام شركة تذكرتي الوطنية والتعليمات الأمنية، مؤكدًا أن تأمين المباريات ودخول الملعب يكون من خلال شركات أمنية مدنية مدربة.

وأشار وزير الشاب والرياضة، إلى أنه يسعى بكل قوة لزيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي والوداد لأكثر من 20 ألفا، وسيزيد هذا الرقم، مؤكدًا أنه ناقش ملف زيادة عدد الجماهير مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وأكد صبحي، أن الأهلي يمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلاً إنه يساند ويدعم الأهلي في طلبه بالسماح لحضور الجماهير بسعة الاستاد في مباراته أمام الوداد.