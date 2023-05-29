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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: لا أخشى الصوت العالي.. ولا نجامل الزمالك أو نقف ضده

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يمثل مصر في بطولة أفريقيا، والجميع يشعر بالفخر ويدعم الأهلي في مشواره في نهائي كرة القدم.

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وأضاف أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، المنافسة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة قوية، كما أنه تواصل مع وزير الرياضة المغربي، من أجل تقديم التسهيلات لجماهير النادي في مباراة الإياب، كما أتوجه بالشكر إلى الشعب المغربي.

وأضاف أشرف صبحي، مساء اليوم الإثنين، أن الوزير هو ملك لكل من داخل المنظومة الرياضية ، كما أنه يلبى الطلبات المشروعة للأندية.

وأشار وزير الرياضة، إلى أنه لا يجامل نادي الزمالك، أو يقف ضده، بل يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، موضحًا أن هناك ظاهرة تسمى الإسقاط النفسي وهي أن المخطئ يزيح الخطأ عنه ويلقيه على الآخرين .

وأفاد وزير الرياضة: أنه لا يخشى الصوت العالي وقراراتي أدرسها بهدوء واستشارات مع متخصصين، كما أن وزارة الشباب والرياضة احتكمت للتقاضي في ملف رئيس الزمالك ، مؤكدًا أن القرارات تهدف إلى استقرار الأندية سواء الأهلي أو الزمالك والإسماعيلي والاتحاد.

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