وزير الرياضة يعلن مفاجأة سارة بشأن أعداد جماهير مباراة الأهلي والوداد.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شركات أمنية مدنية مدربة هي من تقوم بتأمين المباريات ودخول الملاعب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأهلي لابد أن يقوم بتوعية جماهيره للالتزام بالتعليمات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "نسعى بكل قوة لزيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي والوداد عن 20 ألف وسوف يزيد هذا الرقم".

وأوضح: "ناقشت مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ملف زيادة الجماهير في نهائي أفريقيا وهناك مساندة ودعم بقوة".