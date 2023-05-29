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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: رئيس الزمالك أعلن ترك منصبه من تلقاء نفسه.. فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

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وقال صبحي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لن يتم حل مجلس إدارة الزمالك؛ لأنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولم يتم التدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي نادي.

 

وأضاف وزير الرياضة، مساء اليوم الإثنين، أنه تم دراسة الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزول في مدي قانونية ترشحه بالانتخابات المقبلة؛ وحتى الأن من حق رئيس الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة؛ ؛ لأنه نفذ حكم مقيد للحريات وليس مخلًا بالشرف.

 

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه تم دعم الأهلي والزمالك بمبلغ 5 ملايين جنيه لكل منهما خلال أزمة كورونا، ولم يتم سحب لجنة التفتيش عن نادي الزمالك، وتجري عملها بشكل مستمر داخل المؤسسات والأندية الرياضية، موضحًا أنه في حالة ثبوت أي فساد ومخالفات مالية؛ من حق وزير الرياضة حل مجالس الإدارات وفقًا للقانون.

 

وأوضح صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن لجان التفتيش تضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، ومازالت لجنة التفتيش تقوم بعملها ولم تقدم تقريرها، حتى الأن، عن نادي الزمالك.

 

وأشار وزير الشاب والرياضة، إلى أن حل مجالس إدارات الأندية بناء على فساد مالي ليس تدخل حكومي، مؤكدًا احترام اللجوء للقضاء الإداري ونجتهد في تطوير المنظومة التحكيمية الرياضية.

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