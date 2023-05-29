وزير الرياضة: المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية يضم أفضل صالة جمباز في المنطقة

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإعلامي أحمد موسى في جولة بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المركز يضم أفضل صالة جمباز في المنطقة"، لافتا: "لدينا صالة رفع أثقال في المركز الأوليمبي".

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "لدينا صالة لتنس الطاولة أيضا، ولكل لعبة رياضية أيضا".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "أنشئنا حمام سباحة حديث مجهز على أعلى مستوى بالمركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة".