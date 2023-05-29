وزير الرياضة: فيتوريا مدرب كبير.. ويمتلك رؤية مستقبلية للمنتخب.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابقة أعلنت رغبتها في دعم ومساندة التحكيم المصري، معلقا: «مجلس هاني أبوريدة قال اللي عايز حكام أجانب يدفع».

وقال صبحي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم البدء في الاستعانة بخبير أجنبي لتطوير المنظومة التحكيمية، ومجلس جمال علام صمم على الاستعانة بخبير أجنبي لتطوير الحكام، نافيًا تدخله في الأمور الفنية الخاصة بإدارة اتحاد الكرة.

وأضاف وزير الرياضة، مساء اليوم الإثنين، أنه من حق الـ 18 نادي أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عقد اجتماع لمواجهة مجلس الجبلاية، أو سحب الثقة منه، لافتًا إلى أن كأس أمم إفريقيا عام 2019 تم تنظيمه في وقت قياسي وعلى أعلى مستوى، وكان تعليق مسؤولو الكاف حينها: «إنتوا نظمتوا كأس عالم وليس بطولة إفريقية».

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن وجود مقر الكاف في مصر والحفاظ عليه له أبعاد مهمة؛ نسعى من خلالها للعودة للمناصب الرياضية قاريًا ودوليًا كقوة ناعمة لمصر، مؤكدًا أنه يسعى ويجتهد ويسافر إلى العديد من دول إفريقيا للمشاركة باسم مصر في قطاعي الشباب والرياضة.

وأوضح صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه استلم الوزارة وبها 14 مقرًا للاتحاد الإفريقي؛ وأصبحوا حاليًا 34 مقرًا، لافتًا إلى أن فيتوريا مدرب كبير وله رؤية مستقبلية لمنتخب مصر، ويستمع للجميع في رؤيتهم لتطوير منظومة كرة القدم.