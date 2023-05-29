سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبطيخ الهرمي المشهور أيضا في اليابان باسم “أهرام بطيخ أحمر” مع تعليقات مثيرة حول بيعه بأسعار خيالية.

الصور المتداولة منذ الساعات القليلة الماضية ليست بجديدة، حيث أن بيع البطيخ هرمي الشكل أو مربع الشكل يحدث في اليابان من سنوات طويلة مع تغير سعره بين كل فترة أخرى.

البطيخ الهرمي

فقد وثقت مجموعة من المواقع اليابانية المختلفة سواء العامة أو المتخصصة في بيع الفواكه والخضروات ازداد وتراجع في أسعارع البطيخ الهرمي على مدار سنوات.

وقد بلغت متوسط أسعار بيع البطيخ الهرمي التي تداولت صوره بينما يوضع عليها ملصق للملك المصري القديم “توت عنخ آمون” بين 84 إلى 108 ألف ين ياباني.

ويلجأ اليابانيون إلى زراعة البطيخ على شكل مثلثات أو مربعات بسبب ضيق المساحات السكنية عندهم وبالتالي تكون الأجهزة المنزلية صغيرة الحجم ومنها الثلاجة التي يناسبها البطيخ الغريب الشكل.

بطيخ ياباني على شكل الهرم

ويعود السر إلى شكل البطيخ الهرمي أو المربع في اليابان إلى وضعه في إناء زجاجي مربع أو مثلث حيث تنمو البطيخة الطبيعة على شكله قبل حصادها.

وورد أن البطيخ من الفاكهة الغير متواجدة بكثرة في اليايان، حيث يعتبرها الكثيرون “هدية قيمة” للغير، كما يلجأ البعض إلى استعماله كزينة.

وتشتهر اليابان بفواكهها الفريدة عالية الجودة لكنها باهظة الثمن.

بطيخ ياباني على شكل الهرم

بطيخ ياباني على شكل الهرم

بطيخ ياباني على شكل الهرم

بطيخ ياباني على شكل الهرم