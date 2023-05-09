خبير: مصر تتمتع بأمان كامل للسائحين.. والمتحف المصري سيكون بمثابة هرم رابع

قال الدكتور محمد عبد العزيز؛ عضو هيئة التدريس بكلية السياحه والفنادق بجامعة 6 اكتوبر؛ إن مصر تتمتع بالأمان الكامل وذلك مقارنة بدول اخرى عندما نجد أن مسؤول الأمن في الفنادق يحذر السائحين والأجانب بعدم مغادرة الغرف أو الخروج خارج الفندق بعد الساعه 7:00 مساء حتى لا يتعرضون للسطو او السرقة في أماكن التنزه.

وأضاف محمد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن لابد من زيادة الوعي لدى المواطن المصري بقيمة السياحه وما تدره من دخل للعملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن قطاع السياحة يقوم عليه أكثر من 101 صناعة على أنها صناعة يعتمد عليها الكثير من الصناعات وتتداخل في العديد من المجالات؛ مشيرا إلى ان يجب تعريف المواطنين متى وكيف نساعد السائح.

وتابع أن المتحف المصري الكبير سيكون ايقونة للسياحة في مصر وسيغطي احتياجات سائحين من جميع دول العالم؛ منوها ان المتحف المصري الكبير غير موجود في اي مكان بالعالم وسيكون بمثابة الهرم الرابع لمصر.