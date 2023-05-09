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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تكريمها بجائزة "سيدة العام".. شاكيرا تعطي رسائل مهمة للنساء

رسائل شاكيرا للنساء
رسائل شاكيرا للنساء

حرب الرسائل المبطنة بين شاكيرا وبكيه لم تنته حتى بعد حصول شاكيرا على جائزة سيدة العام في حفل جوائز بيلبورد في ميامي.

وقالت شاكيرا إنه ليس مهما أن يكون هناك شخص مخلص بل الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل كل شيء.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر تعليق شاكيرا أن لا يهمنا بعد الآن إذا  كان هناك شخص ما مخلص لنا في حياتنا أم لا الأهم ان نكون مخلصين لأنفسنا قبل أي شيء؛ وفي هذا العام تعلمت ان المرأة اقوى واشجع بكثير مما كنت أظن.

وتابع التقرير أن المطربة الكولومبية قالت انها اكتشفت ان كل امرأة هي اقوى مما تعتقد ويأتي وقت في حياة كل امرأة لا تعتمد فيها على شخص ما لتحبه وستقبل نفسها كما هي؛ مؤكدة أن الموسيقى كانت وسيلتها لتجاوز الأوقات الصعبة في الحياة.

وأضافت شاكيرا ان من هي المرأة التي لن تبحث عن الاهتمام او المودة او الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟ لقد حدث لي ذلك.

وتابعت أن البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات وعندما يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلا.

المطربة الكولومبية الأوقات الصعبة المودة سيدة العام جائزة

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