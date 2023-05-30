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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلماني: 10 آلاف مواطن أخذوا نموذج 10 المؤقت للتصالح في مخالفات البناء

محمد رجب عبدالعظيم
محمد رجب عبدالعظيم

قال النائب محمد رجب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك ١٠ آلاف مواطن فقط أخذوا نموذج ١٠ المؤقت الخاص بالتصالح في مخالفات البناء من ٢,٨ مليون مواطن قدموا طلبات تصالح في مخالفات البناء.

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مفاجأة سارة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

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تنفيذي الشرقية: تلقينا 248619 طلب تصالح في مخالفات البناء

وأضاف "محمد رجب عبدالعظيم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن أغلب المواطنين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء لم ينطبق عليهم القانون وهذا سبب التعديلات التي تقام في قانون التصالح في مخلفات البناء.

وتابع النائب محمد رجب عبدالعظيم، أن الدولة تحصل على حقوقها وتعطي المواطن حقه في التصالح لأن الدولة عاجزة عن تقديم المرافق للمواطن مثل المياه والكهرباء والغاز لأنه مخالف في نظر القانون؛ وفي نفس الوقت لم يتم انهاء التصالح وحين قرر مجلس الوزراء أن كل من تقدم للتصالح على أقل من 200 متر في الريف يعتبر بمثابة متصالح وجد أن بعض الناس مخالفة لقانون 17 لسنة 2019 وبالتالي يجب أن يتم تعديل القانون.

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