لجنة المحليات بالحوار الوطني: ورشة عمل تضم خبراء للنقاش حول الانتخابات المحلية

أكد علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بـ الحوار الوطني، أنه هناك فارق بين التوافق والاتفاق، مضيفا:" هناك توافق على إجراء انتخابات المحليات ".

وقال علاء عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هناك أحزاب من المعارضة تفضل نظام القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات المحلية ".

وتابع علاء عصام :" في الانتخابات البرلمانية يمكن إجراء قائمة كاملة لكافة مقاعد البرلمان، لكن في المحليات لا يمكن إجراء قائمة نسبية لـ 54 الف فرد يشارك في الانتخابات المحلية ".

وأكمل علاء عضام:" سيتم تنظيم ورشة عمل من الخبراء من مختلف الأحزاب وسيكونوا خبراء في مجال المحليات والانتخابات المحلية ".

ولفت علاء عصام :" سوف يتم الاستماع لكافة وجهات النظر حول نظام إجراء الانتخابات المحلية ، وما سيتم التوافق عليه سيتم رفعه كتوصية ، ونحن لسنا في حالة فرض رأي على آخر ونحن في حالة حوار وطني ".