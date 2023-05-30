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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة المحليات بالحوار الوطني: ورشة عمل تضم خبراء للنقاش حول الانتخابات المحلية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بـ الحوار الوطني، أنه هناك فارق بين التوافق والاتفاق، مضيفا:" هناك توافق على إجراء انتخابات المحليات ".

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وقال علاء عصام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   هناك أحزاب من المعارضة تفضل نظام القائمة المغلقة المطلقة  في الانتخابات المحلية ".

 

وتابع علاء عصام :"  في الانتخابات البرلمانية يمكن إجراء قائمة كاملة  لكافة مقاعد  البرلمان، لكن في المحليات لا يمكن إجراء قائمة نسبية لـ 54 الف فرد يشارك في الانتخابات المحلية ".

 

وأكمل علاء عضام:" سيتم تنظيم ورشة عمل من الخبراء من مختلف الأحزاب وسيكونوا خبراء في مجال المحليات والانتخابات المحلية ".

 

 ولفت علاء عصام :" سوف يتم الاستماع لكافة وجهات النظر حول نظام إجراء الانتخابات المحلية ، وما سيتم التوافق عليه سيتم رفعه كتوصية ، ونحن لسنا في حالة فرض رأي على آخر ونحن في حالة حوار وطني ".

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