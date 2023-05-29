خالد عبدالعزيز: الاجتماع القادم بجلسات الحوار الوطني ستناقش مسألة إزالة المقابر التراثية

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، معلقاً على أزمة بعض المدافن الرتاثية وتعرضها لخطر الازالة في إطار توسعات الطرق أن الهندسة تستطيع حل أي مشكلة ولدينا علماء قادرين على ذلك حاجة، ونقدر بيها نحل مسألة المقابر التراثية.. مصر فيها خبراء تستطيع أن تصل لحلول لكل شيء.



واصل خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "أنا من الناس المحبة للتراث والاهتمام بالاثار متعاطف ذلك مع هذا الامر لكن الامور يمكن أن تدرس حول الامكانيات المتاحه وإمكانية حل المشكلة عبر العلم والهندسة تستطع حل أمور كثيرة بغية إنقاذ أكبر قدر المباني التراثية أخلق بديل هندسي".



متسطرداً : "نحتاج لنوع من الحوار لتحديد المطلوب ومقارنته بالمتاح وهناك خبراء كثر يمكنهم الوصول لحل ".



وكشف أن الاجتماع القادم في جلسات الحوار الوطني ستناقش مسألة إزالة المقابر التراثية.