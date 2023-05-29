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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبدالعزيز: الاجتماع القادم بجلسات الحوار الوطني ستناقش مسألة إزالة المقابر التراثية

خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق،   معلقاً على أزمة بعض المدافن الرتاثية وتعرضها لخطر الازالة في إطار توسعات الطرق أن  الهندسة تستطيع حل أي مشكلة ولدينا  علماء قادرين على ذلك حاجة، ونقدر بيها نحل مسألة المقابر التراثية.. مصر فيها خبراء تستطيع أن تصل لحلول لكل شيء.

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واصل خلال لقاء  ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "أنا من الناس المحبة للتراث والاهتمام بالاثار متعاطف ذلك مع هذا الامر لكن الامور يمكن أن تدرس حول الامكانيات المتاحه وإمكانية حل المشكلة عبر العلم والهندسة تستطع حل أمور كثيرة بغية إنقاذ أكبر قدر المباني التراثية أخلق بديل هندسي".


متسطرداً : "نحتاج لنوع من الحوار لتحديد المطلوب ومقارنته بالمتاح وهناك خبراء كثر  يمكنهم الوصول لحل ".


وكشف أن الاجتماع القادم في جلسات  الحوار الوطني ستناقش مسألة إزالة المقابر التراثية.

الإعلامية لميس الحديدي إزالة المقابر الحوار الوطني الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز المبانى التراثية برنامج كلمة أخيرة

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