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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد عبدالعزيز: حريصون على استيعاب جميع وجهات النظر لضمان الشمولية بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي، أن لجان المحور ستكون حريصة على استيعاب كل وجهات النظر دون تدخل لضمان الشمولية في تناول القضايا المختلفة، والتي ستكون على أجندة المحور المجتمعي .

وأعرب عبد العزيز - خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطني اليوم الأربعاء - عن تقديره لدور مجلس أمناء الحوار الوطني والجهد المبذول من أعضائه على مدار عام كامل للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة بانطلاق جلسات الحوار اليوم الأربعاء .

وأوضح أنه كان لابد من إرساء قواعد لدراسة أكثر من ٢٠٠ ألف مقترح ، وأن هذا من ضمن أسباب تأخر موعد الانطلاق، لكن هذا الحضور الغفير اليوم أكد أن الحوار سيكون على مستو عال من التنظيم .
وحول خروج مقترحات وتوصيات سريعة من المحور المجتمعي أكد أن قضايا الأسرة والزيادة السكاني كانت على رأس المقترحات التي استقبلها الحوار ، مشيرا إلى أن الفن والدراما يلعبان دورا كبيرا في تقديم و شرح هذه المشاكل وأسبابها بشكل أوسع، فأصبح الرأي العام على دراية كاملة بأبعاد هذه المشاكل مما سيكون له أثر كبير على سرعة الاستجابة لهذه التوصيات و الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية .

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت اليوم /الأربعاء/، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.

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