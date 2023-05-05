خالد عبدالعزيز: اهتمام الحوار الوطني بمقترحات الشباب شجعهم على المشاركة السياسية

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إن الشباب يريد أن يرى صدى لما يمارسه من أنشطة، حين يقدم مقترحا يريد أن يراك تناقش هذا المقترح، ويتشجع ويشارك ويقدم مقترحات أكثر تطورا.



وأضاف خالد عبد العزيز في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تجاهل الشباب يشعره بالإحباط، حين تأخذ منه مقترحاته وتقول له سوف نرى، هذا يصيبه بالإحباط، وهذا ما لمسناه في مؤتمرات الشباب.

وتابع خالد عبد العزيز أن الشباب حين وجد اهتماما بآرائه في الحوار الوطني أصبح أكثر شجاعة في تقديم آرائهم السياسية.



وأكمل خالد عبد العزيز: "مصر بها كفاءات وكوادر تمكننا من تقديم اقتراحات متميزة في الحوار الوطني تجاه العديد من القضايا التي تهم المواطن".