الحوار الوطني : كلمة الرئيس بداية النجاح ولم نتوقع حضور مدبولي

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء عاش مرحلة صعبة للغاية قبل انطلاق الحوار الوطنى.



وأوضح طلعت عبدالقوى، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الجميع كان يعمل فى صمت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطنى، حتى بدأت البعض يشكك فى إقامة الحوار.

وأكد طلعت عبدالقوى، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى كانت عرس ديمواقراطي كبير.

دلائل النجاح

وأضاف عبدالقوى، توجد العديد من الدلائل بشأن نجاح الحوار الوطنى منها بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وكذا الوزراء.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،قائلا:"مجلس الأمناء لم يكن يتوقع حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".

