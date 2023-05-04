مقرر المحور المجتمعي: الحوار الوطني جهة استشارية ليس من شأنها التشريع أو التنفيذ

أكد خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن سقف الطموحات ارتفع بشكل كبير بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني .

وقال خالد عبد العزيز في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الجميع يريد أن تخرج توصيات من الحوار الوطني تسهم في تحسين مستقبل الدولة المصرية ".

وأضاف خالد عبد العزيز :" بعض الموضوعات تحتاج إلى حلول سريعة وبعض القضايا تحتاج إلى حلول طويلة المدى ".

وتابع خالد عبد العزيز :" الحوار الوطني يصدر توصيات فقط، والحوار الوطني جهة استشارية فقط وليس جهة تنفيذ أو تشريع ".

وأكمل خالد عبد العزيز :" مصر بها كفاءات وكوادر تمكننا من تقديم اقتراحات متميزة في الحوار الوطني تجاه العديد من القضايا التي تهم المواطن".