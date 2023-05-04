هلال : الرئيس السيسي يؤمن بجوهرية الحوار لطريق التقدم بالدولة | فيديو

أكد علي الدين هلال مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، أن الرئيس السيسي تحدث أمس في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عن الاختلاف والتنوع ومكونات الأمة المصرية.



وقال علي الدين هلال في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" الرئيس السيسي يؤمن أن الحوار هو طريق التقدم في الدولة ".

وأضاف علي الدين هلال:" الرئيس السيسي لا ينظر للشعب ككتلة صماء لكنه يرى تواجد تنوع واختلاف في المجتمع".

وأضاف هلال:" الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تعمل من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة".

وأكمل علي الدين هلال:" كافة القوى السياسية والأحزاب تعبر عن آرائهم ووجهات نظرها في الحوار الوطني، والجميع عرض وجهة نظره باحترام "، مضيفا:" تجربة الحوار الوطني رائعة واوجه الشكر إلى مجلس الأمناء على مجهوداتهم".