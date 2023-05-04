الحوار الوطنى: الرأي العام سيشاهد النقاشات ولم تطلب أي جهة عدم إذاعتها

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للجان الحوار الوطنى سيتم إذاعتها حسب قرار مجلس الأمناء.

وأكد طلعت عبدالقوى، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،قائلا:" الرأى العام سيشهدا النقاشات، ولم يطلب شخص أو جهة إطلاقا عدم إذاعتها".

دلائل النجاح

وكان قال أن مجلس الأمناء عاش مرحلة صعبة للغاية قبل انطلاق الحوار الوطنى وأن الجميع كان يعمل فى صمت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطنى، حتى بدأت البعض يشكك فى إقامة الحوار.

وأكد طلعت عبدالقوى، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى كانت عرس ديمقراطي كبير.



وأضاف عبدالقوى، توجد العديد من الدلائل بشأن نجاح الحوار الوطنى منها بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وكذا الوزار.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،قائلا:"مجلس الأمناء لم يكن يتوقع حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".