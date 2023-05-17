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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبد العزيز: ترويج نظرية المؤامرة ضد الزمالك مرفوض والدليل البطولات.. فيديو

صدى البلد

علق خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، على التغريدة التي نشرها على حسابه الخاص على «تويتر» التي تتحدث عن نظرية المؤامرة، مؤكدًا أنه ليس من الأشخاص الذين لا يؤمنون بنظرية المؤامرة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن نظرية المؤامرة تساعد مجلس الإدارة واللاعبين على تبرير الفشل وعدم تحقيق النجاح، مؤكدًا أنه يقصد بالتغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي على «تويتر» نادي الزمالك، لإسقاط شماعة الإخفاق التي تضرب الفريق في جميع الألعاب الموسم الحالي.

وتابع: طالما هناك مبرر لتبرير الإخفاق، لن يحقق الفريق النجاح في الخطوات المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي انساق وراء وجود مؤامرة عليه بلعب نهائي أفريقيا في المغرب، الأمر الذي أثر سلبا على اللاعبين فخسر الفريق بطولة أفريقيا أمام الوداد.

وأوضح، أن الحصول على الحق فن، ولكن أرفض تصدير نظرية المؤامرة دائما بشكل عام، مشيرًا إلى أن لو هناك مؤامرة فعليا ضد الزمالك لم يكن ليحقق بطولة كأس مصر 7 مرات أخر 10 سنوات، ونجح الفريق في التتويج بالدوري 3 مرات أخر 7 سنوات، وتأهل مرتين لنهائي دوري أبطال، بجانب تحقيق لقب الكونفدرالية.

وأكمل: من الوارد تعرض الزمالك للظلم في بعض المواقف لكنه حصد العديد من البطولات، ويمتلك لاعبين جيدين تمكنوا من تحقيق البطولات، وفي حالة عدم حماية اللاعبين من الهجوم عليهم، يقع العبء على مجلس الإدارة التي تظهر في ثوب العنصر الضعيف الذي لا يقدر على حماية لاعبيه. 

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