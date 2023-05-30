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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء

بروتوكول تعاون لخدمة
بروتوكول تعاون لخدمة التجار في سيناء

 

 

وقعت الغرفة التجارية محافظة شمال سيناء   بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر   بهدف خدمة أكبر عدد من موطني شمال سيناء،  حرصا من  الغرفة التجارية الحالية على تقديم أفضل خدمات ، وتقديم أفضل نموذج يعبر عن الاهتمام بالشأن العام الذي ينعكس بالأثر الإيجابي على  تجار المحافظة .

وذلك بحضور كل من:
 م. محمد سليم قويدر ،،  نائب رئيس الغرفة التجارية محافظة شمال سيناء.
  محمد سلامة ،، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة فرع شمال سيناء.
- وبحضور عدد من الأعضاء من كلا الحانبين
 

 

ويتضمن البرتوكول التالي حيث  تم الاتفاق على نشر كافة التسهيلات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة على الصفحة الرسمية للغرفة التجارية محافظة شمال سيناء أول بأول. 
 

وقال المهندس محمد سليم قويدر بأنه سيتم ندب ممثل من الغرفة التجارية محافظة شمال سيناء للعمل في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة (وحدة تقديم الخدمات) ليكون حلقة  اتصال دائم بين الجانبين   في تقديم كافة الخدمات التي يسعي إليها التجار وتسهيل الحصول عليها بسهولة ويسر.

تعهد محمد سليم قويدر نائب رئيس الغرفة تعهد بعرض مشكلة تأخير استخراج السجل التجاري وآثر هذا التأخير في التنمية على السيد رئيس اتحاد عام الغرف التجارية 

حيث تقرر  تنظم ندوات توعية، وورش عمل واجتماعات خاصة لكل شعبة من شعب الغرفة التجارية على حدة ، وذلك لتعريف أعضاء الشعب والتجار بكل الخدمات المالية وغير المالية للاستفادة منها ،  وسوف يتم موافاة الجهاز بجدول زمني.. حيث  وسيتم نشره على الصفحة الرسمية للغرفة التجارية.

 

التسويق الإليكتروني:


كما تقرر عقد تدريبات على التسويق الإليكتروني لتحقيق أعلى عائد ربح.
 كما تم التنسيق الجاد على إعداد دورات تدريب عن مبادرة (أبدأ مشروعك) وكيفية عمل خطط تنفيذية للمشروع ، وكيفية التسويق التجاري الإليكتروني له.

كما تضمن البرتوكول تنفيذ برنامج دورات تدريبية متخصصة، لأصحاب الحرف الخاصة لثقل مهاراتهم في الحرف المستهدفة ومنها :

 صيانة التكييف ، الأجهزة الكهربائية ، الأجهزة الإلكترونية ، السلع المعمرة الأخرى وسوف يتم عن تلك الدورات تباعًا على الصفحة الرسمية.
 كما تم الاتفاق على التعاون في تنظيم المعارض المختلفة على مستوي الجمهورية.

وسيتم موافاة الجهاز بقائمة العملاء والتجار المميزين الذين يصلحون للحصول على تمويل ( صغير / متوسط) على أن تشمل القائمة الاسم / العنوان / النشاط / رقم الموبايل.

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سيناء برتوكول تجار تعاون المشروعات

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